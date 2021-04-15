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Порт Батуми

В Батуми открылся новый морской тренировочный центр

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210415/251468187/V-Batumi-otkrylsya-novyy-morskoy-trenirovochnyy-tsentr.html

Новое училище, оснащенное современными симуляторами и тренажерами, предложит грузинским морякам краткосрочные тренировочные курсы высокого уровня 

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В Батуми официально открылся новый морской тренировочный центр (Qualship Georgia Maritime Training Center), сообщает Агентство морского транспорта Грузии.

Qualship Georgia Maritime Training Center – шестой тренировочный центр в Грузии. Новое училище, оснащенное современными симуляторами и тренажерами, предложит грузинским морякам краткосрочные тренировочные курсы высокого уровня. 

Вид на город Батуми с колеса обозрения на бульваре
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Тренировочный центр вместе с его греческим владельцем Александрем Галанакисом и руководителем тренировок моряков Димитрисом Калосакасом осмотрела директор Агентства морского транспорта Грузии Тамар Иоселиани.

Она передала руководству центра сертификат, признающий морское училище, и заострила свое внимание на повышенном интересе греческих компаний к грузинским морякам и Грузии, отметив, что государство прикладывает большие усилия для трудоустройства грузинских моряков и усиления морской бизнес-среды.

"Грузию и Грецию связывает тесное, плодотворное сотрудничество в морской сфере, подтверждением чему является это оснащенное на очень высоком уровне морское училище. Его открытие важно, в первую очередь, в плане повышения профессионализма и квалификации грузинских моряков. В последнее время, несмотря на пандемию, значительно возросло требование на грузинских моряков и, соответственно, есть возрастающее требование на кратковременные курсы переподготовки", – сказала Иоселиани, добавив, что подобный центр важен для развития морских училищ и повышения конкуренции.

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