В Тбилиси протест против строительства Намахвани ГЭС поддержали курьеры сервиса доставки

Солидарность с противниками строительства ГЭС на западе Грузии выразили тбилисские курьеры сервиса доставки Glovo, Wolt и Bolt Food

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Акцию солидарности с противниками строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии устроили в Тбилиси курьеры служб доставки Glovo, Wolt и Bolt Food.

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Акция у здания Филармонии началась в полдень. Несколько десятков курьеров принесли с собой плакаты: "Нет Намахвани ГЭС", "Грузинская земля не продается".

Протестующие устроили шествие по проспекту Руставели.

Акция протеста продолжается и в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета, где с утра собираются протестующие. Он ведут переговоры с полицией, которая не пропускает их в село Намахвани к месту непосредственного строительства ГЭС, перекрыв дорогу железными щитами.

Уже 172 дня "Защитники ущелья Риони" протестуют против строительства Намахвани ГЭС. Они требуют от властей отказаться от идеи строительства ГЭС и убрать инвесторов с территории ущелья. Кроме того, протестующие требуют, чтобы вопросы, связанные со строительством ГЭС решались на референдуме.

Участники акции отказываются вести переговоры с министром экономики Грузии Натией Турнава и хотят, чтобы к процессу подключился премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Вчера же о своей готовности выступить посредником между сторонами высказалась Патриархия Грузии.

Протесты против проекта строительства каскада Намахвани ГЭС начались полгода назад. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA. Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство проекта на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.

В свою очередь представители компании ENKA говорят о полной безопасности проекта строительства каскада Намахванской ГЭС. Кроме того, представитель турецкой компании Элене Губианури заявила, что на проекте будет трудоустроено 1 600 местных жителей.

Каскад "Намахвани ГЭС" должен соединить две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт.

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