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Акция курьеров в поддержку противников строительства Намахвани ГЭС

В Тбилиси протест против строительства Намахвани ГЭС поддержали курьеры сервиса доставки

photo: Mtsvaneebi / FB
Общество
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (45)
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Солидарность с противниками строительства ГЭС на западе Грузии выразили тбилисские курьеры сервиса доставки Glovo, Wolt и Bolt Food

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Акцию солидарности с противниками строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии устроили в Тбилиси курьеры служб доставки Glovo, Wolt и Bolt Food.

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Акция у здания Филармонии началась в полдень. Несколько десятков курьеров принесли с собой плакаты: "Нет Намахвани ГЭС", "Грузинская земля не продается".

Протестующие устроили шествие по проспекту Руставели.

Акция протеста продолжается и в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета, где с утра собираются протестующие. Он ведут переговоры с полицией, которая не пропускает их в село Намахвани к месту непосредственного строительства ГЭС, перекрыв дорогу железными щитами.

Акция протеста на месте строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
За драку на акции против строительства Намахвани ГЭС задержаны шесть человек

Уже 172 дня "Защитники ущелья Риони" протестуют против строительства Намахвани ГЭС. Они требуют от властей отказаться от идеи строительства ГЭС и убрать инвесторов с территории ущелья. Кроме того, протестующие требуют, чтобы вопросы, связанные со строительством ГЭС решались на референдуме.

Участники акции отказываются вести переговоры с министром экономики Грузии Натией Турнава и хотят, чтобы к процессу подключился премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Вчера же о своей готовности выступить посредником между сторонами высказалась Патриархия Грузии.

Протесты против проекта строительства каскада Намахвани ГЭС начались полгода назад. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA. Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство проекта на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.

Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС в центре города Кутаиси 14 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Противники строительства Намахванской ГЭС грозятся парализовать не только Кутаиси

В свою очередь представители компании ENKA говорят о полной безопасности проекта строительства каскада Намахванской ГЭС. Кроме того, представитель турецкой компании Элене Губианури заявила, что на проекте будет трудоустроено 1 600 местных жителей.

Каскад "Намахвани ГЭС" должен соединить две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (45)
Теги:
Акция, ГЭС, Грузия

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