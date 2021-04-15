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Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе

Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России полностью открыто

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (174)
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Дя грузовиков по участку Гудаури–Коби движение свободно, но только через лавинозащитные тоннели и без остановок

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы полностью открылось, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.

По данным департамента, по ранее закрытому для грузовиков участку Гудаури – Коби трассы Мцхета – Степанцминда – Ларс движение свободно, но только через лавинозащитные тоннели и без остановок.

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Без отстановок движение рекомендуется на участке Степанцминда – Ларс той же трассы.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (174)
Теги:
Мцхета-Степанцминда-Ларс, Верхний Ларс, Военно-грузинская дорога, Грузия

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