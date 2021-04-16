11:55 16 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1115
  • 100 RUB4.4662
  • USD3.4363
Поиск
Запрет на курение в парке. Табличка с надписью Не курить!

Курение в такси могут запретить в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузия без дыма: курение в общественных местах запрещено (20)
246 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210416/251478062/Kurenie-v-taksi-mogut-zapretit-v-Gruzii.html

Была выявлена необходимость контроля за соблюдением правил в публичных и медицинских учреждениях, где наблюдается частое нарушение закона

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Курение в такси либо в своей машине, где находятся дети, может оказаться под запретам, соответствующая рекомендация уже принята парламентом Грузии.

Согласно постановлению парламента Грузии о контроле исполнения закона "О контроле табака" на основании мониторинга соблюдения закона была выявлена необходимость введения запрета на курение табака в такси и автомобилях, так как наблюдаются частые случаи курения при несовершеннолетних.

Работник заготавливает табачный лист
© photo: Sputnik / Олег Ласточкин
Шаман, табак и наука

Кроме того, была выявлена необходимость контроля за соблюдением правил в публичных и медицинских учреждениях, где наблюдается частое нарушение закона.

Кроме того, результаты исследования выявили случаи появление рекламы табака и табачных изделий в Интернете и практику поштучной продажи сигарет в стране.

В целом же осуществление противотабачного законодательства в Грузии оценивается положительно. По данным парламента закон нарушается редко, а число заболеваний, связанных с курением, сокращается.

Запрет на курение, архивное фото
© photo: Sputnik / Павел Лисицын
Помогает ли табак от коронавируса?

Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года. На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.

Акциз на пачку сигарет с фильтром и без фильтра стал 1,7 лари (около 0,5 доллара). Адвалорный налог на сигареты с фильтром от 10 до 30% от стоимости пачки. На сегодняшний день цены на сигареты в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения в 2017 году цена на пачку сигарет в Грузии составляла около 1,5 лари.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузия без дыма: курение в общественных местах запрещено (20)
Теги:
Закон "О контроле табака", НПО "Альянс контроля табака", Антитабачная политика, Парламент Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок из серии Locust Invasion in East Africa испанского фотографа Luis Tato, победивший в категории Professional Wildlife & Nature фотоконкурса 2021 Sony World Photography Awards
Нашествие саранчи и барбекю на Луне: победители конкурса Sony World Photography Awards
#БИП​ Федор Лукьянов: все о секретах мировой политики - видео
#БИП​ Федор Лукьянов: все о секретах мировой политики - видео
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Цифры и не только: что связывает Грузию с Арменией
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться