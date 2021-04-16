Курение в такси могут запретить в Грузии

Была выявлена необходимость контроля за соблюдением правил в публичных и медицинских учреждениях, где наблюдается частое нарушение закона

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Курение в такси либо в своей машине, где находятся дети, может оказаться под запретам, соответствующая рекомендация уже принята парламентом Грузии.

Согласно постановлению парламента Грузии о контроле исполнения закона "О контроле табака" на основании мониторинга соблюдения закона была выявлена необходимость введения запрета на курение табака в такси и автомобилях, так как наблюдаются частые случаи курения при несовершеннолетних.

Кроме того, была выявлена необходимость контроля за соблюдением правил в публичных и медицинских учреждениях, где наблюдается частое нарушение закона.

Кроме того, результаты исследования выявили случаи появление рекламы табака и табачных изделий в Интернете и практику поштучной продажи сигарет в стране.

В целом же осуществление противотабачного законодательства в Грузии оценивается положительно. По данным парламента закон нарушается редко, а число заболеваний, связанных с курением, сокращается.

Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года. На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.

Акциз на пачку сигарет с фильтром и без фильтра стал 1,7 лари (около 0,5 доллара). Адвалорный налог на сигареты с фильтром от 10 до 30% от стоимости пачки. На сегодняшний день цены на сигареты в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения в 2017 году цена на пачку сигарет в Грузии составляла около 1,5 лари.

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