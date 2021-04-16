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Решение математической задачи. Архивное фото

Грузинская школьница завоевала золотую медаль на Европейской математической олимпиаде

© CC BY 2.0 / David Goehring / Furiously Factoring
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (561)
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Европейская математическая олимпиада среди девушек прошла на базе Кутаисского госуниверситета в онлайн-режиме

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Ученица 12 класса физико-математической школы №199 имени Комарова Ана Онопришвили завоевала золотую медаль на Европейской математической олимпиаде среди девушек (European Girls" Mathematical Olympiad, EGMO), сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.

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Страной-хозяйкой математическую олимпиаду EGMO 2021 была Грузия. Она прошла в дистанционном режиме на базе Кутаисского госуниверситета имени Акакия Церетели. В ней участвовали 213 девушек из 54 стран. Олимпиада проходила с 9 по 15 апреля.

Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели выступил с речью на церемонии закрытия олимпиады. Он поздравил победителей и пожелал им дальнейших успехов.

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© CC0 / Pixabay
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"Хочу от всего сердца поздравить победителей и участников олимпиады. Ваши возможности действительно особенные. Обязательно продолжайте улучшать свои знания в любимом предмете. Я уверен, что у вас впереди много успехов на международных соревнованиях и конкурсах", – заявил Чхенкели.

Министр отметил, что Грузия принимает участие в этой олимпиаде с 2016 года и сборные девушек показывают довольно хорошие результаты.

Грузия на олимпиаде была представлена двумя командами из восьми девушек. Из 15 золотых медалей, которыми были удостоены участницы олимпиады, одна завоевана представительницей Грузии.

Европейская математическая олимпиада для девочек впервые прошла в 2012 году в Кембридже. Тогда в ней приняли участие 19 стран. В следующие годы олимпиаду принимали Люксембург, Турция, Беларусь, Румыния и Швейцария.

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Темы:
Образование в Грузии (561)
Теги:
образование, Грузия

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