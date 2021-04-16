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Эпидемия коронавируса - женщины идут по улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1077

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (91)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210416/251480764/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1077-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались восемь человек, из ковид-клиник страны выписаны 442 пациента, а с начала пандемии вылечились 279 831

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 077. Скончались восемь человек.

Пустые улицы Тбилиси во время карантина. Район Авлабари и храм Самеба. В Грузии борются с коронавирусом
© Sputnik / STRINGER
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По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено293 321 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 442 человека, с начала пандемии вылечились 279 831 пациент. Скончались 3 916.

За сутки сделана 31 645 тестов, в том числе 20 727 на антиген и 10 918 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,4%, за последние 14 дней – 2,77%, за последние семь дней – 2,04%.

Прививки сделали 26 427 человек, в том числе за последние сутки – 1 504.

В карантине в данное время находятся 331 человек, в стационарах – 2 720, в ковид-гостиницах – 400.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (91)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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