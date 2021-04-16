Эпидситуация в Грузии ухудшается: специалисты назвали самые опасные ковид-точки

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделана 31 645 тестов на коронавирус и выявлено 1 077 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
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Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 15 апреля составляет 3,4%, за две недели – 2,77%, за семь дней – 2,04%.
Из 1 077 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 641. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 97
- Имерети – 52
- Квемо Картли – 44
- Шида Картли – 38
- Гурия – 27
- Самегрело - Земо Сванети – 109
- Кахети – 36
- Мцхета-Мтианети – 22
- Самцхе-Джавахети – 5
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.
На данный момент в Грузии 9 548 активных случаев, из них 2 720 нуждаются в стационарном лечении, 400 человек находятся в ковид-гостиницах, 6 428 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 466 пациентов тяжелое, 87 подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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