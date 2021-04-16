14:03 16 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1115
  • 100 RUB4.4662
  • USD3.4363
Поиск
Срочно:
Эпидемия коронавируса - девушки-туристы в масках рассматривают достопримечательности

Эпидситуация в Грузии ухудшается: специалисты назвали самые опасные ковид-точки

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (93)
453 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0e/251462175.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210416/251481350/Epidsituatsiya-v-Gruzii-ukhudshaetsya-spetsialisty-nazvali-samye-opasnye-kovid-tochki.html

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделана 31 645 тестов на коронавирус и выявлено 1 077 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Главный эпидемиолог Грузии: страна в шаге от третьей волны коронавируса>>

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 15 апреля составляет 3,4%, за две недели – 2,77%, за семь дней – 2,04%.

Из 1 077 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 641. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария – 97
  • Имерети – 52
  • Квемо Картли – 44
  • Шида Картли – 38
  • Гурия – 27
  • Самегрело - Земо Сванети – 109
  • Кахети – 36
  • Мцхета-Мтианети – 22
  • Самцхе-Джавахети – 5
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.

На данный момент в Грузии 9 548 активных случаев, из них 2 720 нуждаются в стационарном лечении, 400 человек находятся в ковид-гостиницах, 6 428 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 466 пациентов тяжелое, 87 подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (93)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
Сражение за Риони: противники Намахвани ГЭС не отступают – фото
#БИП​ Федор Лукьянов: все о секретах мировой политики - видео
#БИП​ Федор Лукьянов: все о секретах мировой политики - видео
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Цифры и не только: что связывает Грузию с Арменией
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться