У бизнесмена Давида Кодуа в тюрьме установили коронавирус

Бизнесмен находится в предварительном заключении по обвинению в семейном насилии. После выявления коронавируса он переведен под наблюдение врачей в гражданскую клинику

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Бизнесмену Давиду Кодуа, который находится в предварительном заключение за семейное насилие, уже в тюрьме установили коронавирус, сообщает Специальная пенитенциарная служба Грузии.

Бизнесмену Давиду Кодуа предъявлено обвинение - ему грозит до трех лет тюрьмы>>

Кодуа помещен под стражу решением суда до конца следствия. Он обвиняется в применении физической силы к жене и дочери.

В Специальной пенитенциарной службе отмечают, что Кодуа находился в камере один и у него не было контакта с другими заключенными.

14 апреля, когда Кодуа зашел в пенитенциарное учреждение, ему был сделан быстрый тест, который не показал вирус. А 15 апреля ему уже сделали плановый ПЦР-тест, который подтвердил наличие инфекции.

Состояние здоровья Кодуа удовлетворительное. Вирус протекает бессимптомно, однако с целью дальнейшего наблюдения он переведен в клинику гражданского сектора.

Прокуратура Грузии предъявила бизнесмену Давиду Кодуа обвинение по статье "Насилие со стороны одного члена семьи в отношении другого члена семьи, причинившее физическую боль двум или более лицам".

Обвиняемому грозит от года до трех лет тюрьмы.

Бизнесмен Давид Кодуа, который является братом экс-главы специального оперативного департамента МВД Грузии Эрекле Кодуа, был задержан в Тбилиси 11 апреля.

Полицию на место происшествия вызвала супруга Кодуа. Позже потерпевшая изменила свои показания, заявив, что сама ударилась о кресло и хотела для мужа лишь ограничительного ордера.

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