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Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках

В Грузии интересы школьников будут защищать по-новому

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (562)
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Теперь Минобразования обязывает школы реагировать на все случаи, когда ученики не приходят в школу или не присутствуют на онлайн-уроках

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии ввело новые правила для защиты интересов учеников - отныне школы будут обязаны реагировать на все случаи, когда ученики не объявляются в школе или же не присутсвуют на онлайн-уроках, сообщает пресс-служба ведомства.

Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
© Sputnik / STRINGER
В школах Грузии появятся соцработники системы образования

Минобразования намерено задействовать новые механизмы мониторинга включенности школьников в учебный процесс. "Для того, чтобы подростки не остались вне школы, в этот процесс подключается вся система образования", – отмечают в ведомстве.

Отмечается, что над новшествами Миноразования Грузии работало вместе с международным консультантом UNICEF и исследователями образования UNESCO.

Известно, что новшества включают в себя несколько этапов. Согласно приказу министра образования, в том случае, если ученик не объявится в школе, на десятый день классный руководитель обязан представить письменный отчет администрации школы.

В случае, если из-за технических проблем у учеников нет возможности доступа к "Телешколе" или онлайн-обучению, учитель обязан обеспечить с ними коммуникацию, хотя бы на уровне телефонного разговора. Законные представители учеников обязаны сотрудничать со школой.

В том случае, если ученик пропустит 20 учебных дней подряд, в процесс вместе с классным руководителем включатся соцработники системы образования. Они в течение двух рабочих дней должны нанести визит в семью. Они будут работать с учеником и его законным представителем для того, чтобы вернуть его в учебный процесс.

В том случае, если ученик все равно не объявится в школе по неуважительным причинам, ему приостановят статус ученика. Восстановить статус можно сразу же после внесения соответствующего заявления родителя, поясняют в ведомстве.

Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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До этого статус ученика приостанавливали в том случае, если ученик пропускал 90 учебных дней подряд. Это довольно большой период и охватывает более половины учебного года, отмечают в ведомстве.

Также до этого школы не были обязаны проводить нужные мероприятия для возвращения ученика в школу. Помимо этого, в том случае, если ученик за эти 90 дней хотя бы раз объявлялся в школе, подсчет пропусков начинался заново. Соответственно, ученик продолжал пользоваться статусом ученика несмотря на то, что он фактически оставался вне образовательного процесса.

В министерстве образования уверены, что данные изменения помогут системе образования обеспечить защиту фундаментального права каждого подростка.

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Темы:
Образование в Грузии (562)

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