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Китайская вакцина Sinopharm

Минздрав Грузии дал добро на использование китайской вакцины

© REUTERS / RANEEN SAWAFTA
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (95)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210416/251487050/Minzdrav-Gruzii-dal-dobro-na-ispolzovanie-kitayskoy-vaktsiny.html

Грузия начала готовиться к вакцинации китайским препаратом Sinopharm, не дожидаясь его авторизации в ВОЗ

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Регистрация на вакцинацию от коронавируса китайской вакциной Sinopharm начнется в Грузии с 27 апреля, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

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"На следующей неделе Минздрав, центр по контролю заболеваний и группа экспертов завершат работу над всеми протоколами и детальными рекомендациями по использованию вакцины Sinopharm в стране. Регистрация на вакцинацию  препаратом начнется с 27 апреля. В начале мая, после пасхальных праздников, начнется реальное администрирование вакцины в медучреждениях", - заявила Габуния.

С учетом эпидемиологических рисков, эксперты однозначно поддержали решение о необходимости начала своевременного использования китайской вакцины, отметила она.

По словам Габуния, авторизацию Всемирной организации здравоохранения китайская вакцина должна получить в конце апреля. А использование этой вакцины в Грузии начнется с начала мая.

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Китайская вакцина Sinopharm признана в 35 странах, 200 миллионов доз этого препарата уже в обороте.

"Думаю, что с учетом сегодняшней эпидемиологической ситуации и того, что вакцинация препаратом AstraZeneca распространяется только на лиц старше 55 лет, мы не должны терять времени и начать готовится к вакцинации Sinopharm. Если полное признание вакцины не произойдет в конце апреля, это не должно помешать нам в процессе вакцинации. Мы продолжаем подготовительные работы", - отметила Габуния.

Китайская вакцина создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов.

Инактивация вируса – один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

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Грузия получила сто тысяч доз китайской вакцины в начале апреля.

Грузия ведет прямые переговоры и с Pfizer. Страна заказала около одного миллиона доз, также продолжаются переговоры с Serum Institut в Индии, который производит новую американскую вакцину Novavax.

 К этому времени в Грузии прививки сделали 26427 человек, в среднем вакцинируется чуть более тысячи человек в день, хотя для того, чтобы к концу года иммунизировать 60% населения, суточный показать должен быть не менее трех тысяч.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (95)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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