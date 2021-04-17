"Ты ничего не знаешь, Джон Сноу": как в Грузии нашли Старков, Ланнистеров и Короля Ночи

Забавно, остроумно и действительно похоже – рассказываем, как в Грузии нашли двойников героев из культового американского сериала

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Социально-политические события, происходящие в Грузии в последнее время, настолько горячо обсуждаемы в обществе, что оригинально "перекочевали" из действительности в кинематограф, а главные фигуры этих событий превратились в копии персонажей такой известной киносаги, как "Игра престолов".

А началось все с того, что грузинская общественность нашла сильное сходство одного из организаторов протестов против строительства каскада Намахвани ГЭС Варлама Голетиани с героем сериала "Игры престолов" Джоном Сноу. Пользователи Сети мгновенно наполнили Интернет фотоколлажами Джона и Варлама.

photo: Ninia Yavelashvili / FB Фотоколлаж Джон Сноу и Варлам Голетиани

Любопытно, что кроме Варлама, сходство с героями "Игры престолов" нашлось и среди его сторонников в Имерети и даже матери Голетиани.

photo: Ninia Yavelashvili / FB Фотоколлаж Кейтилин Старк Варлам Горлетиани и его мама

Но на этом шутники из соцсетей не остановились – их запал перекинулся и на представителей грузинской власти, парламента и глав министерств страны. Так своих двойников в культовом сериале нашли для министра экономикии Натии Турнава (Серсея Ланнистер), председателя партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе (Рамси Болтон), министра культуры Теи Цулукиани (Джоффри Баратеон), главы Минздрава Екатерины Тикарадзе (Якен Хгар), лидера партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе (Тайвин Ланнистер), лидера "Граждане" Алеко Элисашвили (Петир Бейлиш), лидера "Гирчи" Яго Хвичия (Станнис Баратеон), а также политика Элене Хоштария (Бриенна Тарт) и спецпосланника президента Европейского совета Кристиана Даниэльссона, разбиравшегося в политическом кризисе в Грузии (Джорах Мормонт).

Самого богатого человека Грузии Бидзину Иванишвили сравнили с Королем Ночи:

photo: Ninia Yavelashvili / FB Фотоколлаж Король ночи и Бидзина Иванишвили

Экс-премьера страны, Георгия Гахария – с драконом:

photo: Ninia Yavelashvili / FB Фотоколлаж Дракон и Георгий Гахария

А мэра Тбилиси – с Оберином Мартеллом:

photo: Ninia Yavelashvili / FB Фотоколлаж Оберин Мартелл и Каха Каладзе

"Досталось" даже директору тбилисской Первой университетской клиники Левану Ратиани (Сэмвел Тарли) и покойному президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе. Последнего сравнили с самим Джорджем Р. Р. Мартином, на основе его романа "Песнь льда и огня" и снят американский телесериал.

photo: Ninia Yavelashvili / FB Фотоколлаж Автор цикла романов «Песнь льда и огня» Джордж Р. Р. Мартин и Эдуард Шеварнадзе

При этом авторы забавных коллажей в соцсетях пожелали сохранить анонимность.

"Игра престолов" (Game of Thrones) – сериал в жанре фэнтези, снятый для кабельного телеканала HBO. Премьера первого сезона состоялась в США в 2011 году. Действие "Игры престолов" происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу, в которой за Железный Трон Семи Королевств борются несколько влиятельных домов. В сериале присутствуют фантастические существа – драконы и нежить.

Телесериал получил высокие отзывы зрительской аудитории, а вокруг киносаги возникло огромное фан-сообщество.

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