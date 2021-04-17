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Эпидемия коронавируса - прохожие на лавочке в масках со смартфонами

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1219

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (97)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались восемь человек, из ковид-клиник страны выписан 301 пациент

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 219. Скончались девять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 294 540 случаев заражения.

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© REUTERS / RANEEN SAWAFTA
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 301 человек, с начала пандемии вылечились 280 132 пациента. Скончались 3 925.

За сутки сделано 34 046 тестов, в числе которых 21 754 на антиген и 12 292 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,58%, за последние 14 дней – 2,91%, за последние семь дней – 3,26%.

Вакцинировались от коронавируса 27 654 человек, в том числе за последние сутки – 1 237.

В карантине в данное время находятся 335 человек, в стационарах – 2 848, в ковид-гостиницах – 427.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (97)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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