COVID-статистика Грузии: Тбилиси лидирует по количеству зараженных

В тяжелом состоянии находятся 494 пациента, из них 89 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 34 046 тестов на коронавирус и выявлено 1 219 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 16 апреля составляет 3,58%, за две недели – 2,91%, за семь дней – 3,26%.

Из 1 219 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 676. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 126

Имерети – 61

Квемо Картли – 51

Шида Картли – 55

Гурия – 46

Самегрело - Земо Сванети – 123

Кахети – 39

Мцхета-Мтианети – 29

Самцхе-Джавахети – 9

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.

На данный момент в Грузии 10 457 активных случаев, из них 2 848 человек нуждаются в стационарном лечении, 427 – находятся в ковид-гостиницах, 7 182 – проходят курс лечения дома.

В тяжелом состоянии находятся 494 пациента, из них 89 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.