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Эпидемия коронавируса - женщина идет по улице в маске

COVID-статистика Грузии: Тбилиси лидирует по количеству зараженных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (97)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210417/251493418/COVID-statistika-Gruzii-Tbilisi-lidiruet-po-kolichestvu-zarazhennykh.html

В тяжелом состоянии находятся 494 пациента, из них 89 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 34 046 тестов на коронавирус и выявлено 1 219 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 16 апреля составляет 3,58%, за две недели – 2,91%, за семь дней – 3,26%.

Из 1 219 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 676. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария – 126
  • Имерети – 61
  • Квемо Картли – 51
  • Шида Картли – 55
  • Гурия – 46
  • Самегрело - Земо Сванети – 123
  • Кахети – 39
  • Мцхета-Мтианети – 29
  • Самцхе-Джавахети – 9
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.

На данный момент в Грузии 10 457 активных случаев, из них 2 848 человек нуждаются в стационарном лечении, 427 – находятся в ковид-гостиницах, 7 182 – проходят курс лечения дома.

В тяжелом состоянии находятся 494 пациента, из них 89 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (97)
Теги:
Тбилиси, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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