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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице

Сколько людей нарушило ковид-ограничения – данные МВД

photo : courtesy of Patrol Police of Georgia
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (98)
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Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 1 248 человек

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки зафиксировали 1 520 случаев нарушения ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, так называемый "комендантский час".

Эпидемия коронавируса - женщина идет по улице в маске
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 1 248 человек. Еще 158 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 114 подобных нарушений.

Штраф за нарушение ограничения на передвижение составляет 2 тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (98)

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