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Эпидемия коронавируса - вакцинация жителей

Вакцинацию от коронавируса в Грузии приостановят на пасхальные праздники

© REUTERS / HAZEM AHMED
Общество
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Центр контроля заболеваний уверяет, что все привившиеся от коронавируса вакциной Pfizer смогут сделать повторную вакцинацию своевременно

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Вакцинация от коронавируса в Грузии будет приостановлена на время пасхальных праздников в период с 30 апреля по 3 мая включительно, когда в стране действуют официальные выходные, говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний на странице в соцсети Facebook.

Китайская вакцина Sinopharm
© REUTERS / RANEEN SAWAFTA
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В Грузии вакцинация началась с 15 марта препаратом AstraZeneca, а с 30 марта – Pfizer. К этому времени в Грузии прививки сделали 27 654 человека, в среднем в день вакцинируется чуть более тысячи человек.

Согласно данным Национального центра, на данном этапе ведется повторная регистрация на ревакцинацию вакциной Pfizer, и ее уже прошли восемь тысяч человек.

Национальный центр уверяет, что все привившиеся от коронавируса вакциной Pfizer смогут сделать повторную вакцинацию своевременно.

На сегодняшний день вакцинация доступна врачам и лицам до 55 лет. С 1 июля власти начнут всеобщую вакцинацию для того, чтобы к концу года иммунизировать 60% населения.

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Теги:
Пасха, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина

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