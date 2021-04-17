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Вид на город Тбилиси - улица Котэ Апхази - исторический центр

В Грузии официально объявлены выходные: кто точно будет работать?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Выходные в Грузии объявлены, чтобы снизить распространение коронавируса, начнутся 30 апреля и будут длиться по 13 мая

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Правительство Грузии обнародовало постановление об объявлении выходных в период с 4 по 8 мая и с 10 по 11 мая, таким образом предоставив стране почти две недели отдыха, который коснется не всех.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Первая половина мая в Грузии объявлена выходными днями

В Грузии с 30 апреля по 3 мая – официальные выходные по случаю пасхальных праздников, 9 мая – официальный выходной по случаю Дня победы, а 12 мая – выходной из-за Дня Андрея Первозванного. Таким образом выходные в Грузии начнутся 30 апреля и будут длиться по 13 мая.

По решению правительства, министерства здравоохранения, экономики и сельского хозяйства определят те производства и тот вид деятельности, которых не коснутся выходные дни. Это коснется тех сфер, которые необходимы для управления эпидемиологической ситуацией, осуществления государственных функций и нормального функционирования общества.

Не коснутся выходные и работников банков и Агентства государственных закупок.

Выходные в Грузии были объявлены, чтобы сократить мобильность населения и снизить распространение коронавируса. Между тем, эпидемиологи на этой неделе объявили о начале третьей волны инфицирования.

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