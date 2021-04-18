Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 818

За последние 24 часа от коронавируса скончались 14 человек, из ковид-клиник страны выписаны 783 пациента

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 818. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 295 358 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 783 человека, с начала пандемии вылечились 280 915 пациентов. Скончались 3 939.

За сутки сделано 18 822 теста, в числе которых 10 197 на антиген и 8 625 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 4,35%, за последние 14 дней – 2,98%, за последние семь дней – 3,41%.

Вакцинировались от коронавируса 29 184 человека, в том числе за последние сутки – 1 530.

В карантине в настоящее время находятся 310 человек, в стационарах – 2 982, в ковид-гостиницах – 439.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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