Ковид-география Грузии: более половины случаев выявлены в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Из 818 новых случаев заражения, выявленных в Грузии за последние сутки, 465 были зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии.
Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Аджария
|75
|Самегрело - Земо Сванети
|73
|Имерети
|57
|Квемо Картли
|46
|Шида Картли
|29
|Кахети
|25
|Гурия
|18
|Мцхета-Мтианети
|18
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|8
|Самцхе-Джавахети
|4
В настоящее время зарегистрировано 10 478 активных случаев заражения, из них 2 982 человека проходят лечение в больницах, 439 находятся в ковид-гостиницах, 7057 человек проходят лечение на дому.Состояние 512 ковид-инфицированных пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 89 человек.
С начала пандемии в Грузии выявлено 295 358 случаев заражения, выздоровели 280 915 пациентов, скончались 3 939.
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