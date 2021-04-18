Ковид-география Грузии: более половины случаев выявлены в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Из 818 новых случаев заражения, выявленных в Грузии за последние сутки, 465 были зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Аджария 75 Самегрело - Земо Сванети 73 Имерети 57 Квемо Картли 46 Шида Картли 29 Кахети 25 Гурия 18 Мцхета-Мтианети 18 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 8 Самцхе-Джавахети 4

В настоящее время зарегистрировано 10 478 активных случаев заражения, из них 2 982 человека проходят лечение в больницах, 439 находятся в ковид-гостиницах, 7057 человек проходят лечение на дому.

Состояние 512 ковид-инфицированных пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 89 человек.

С начала пандемии в Грузии выявлено 295 358 случаев заражения, выздоровели 280 915 пациентов, скончались 3 939.

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