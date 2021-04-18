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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице

Полиция за сутки выявила более тысячи фактов нарушения ограничений

photo : courtesy of Patrol Police of Georgia
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (102)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210418/251499210/Politsiya-za-sutki-vyyavila-bolee-tysyachi-faktov-narusheniya-ogranicheniy.html

За последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 1 179 человек, 136 гражданам штраф был выписан повторно

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки зафиксировали 1 437 случаев нарушения ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.

Полицейская машина едет по дороге в Местиа Сванетия
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 1 179 человек. Еще 136 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Люди в масках идут по проспекту Руставели во время эпидемии коронавируса
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 122 подобных нарушения.

Штраф за нарушение ограничения на передвижение составляет 2 тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (102)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, МВД Грузии, Грузия

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