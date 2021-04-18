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Самшит. Архивное фото

Граждан Грузии призывают беречь самшит от вырубки в Вербное воскресенье

Pixabay / _Alicja_
Общество
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Sputnik Грузия
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Если ущерб окружающей среде при рубке самшита превысит 1000 лари, нарушитель понесет уголовную ответственность

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды ужесточает контроль за вырубкой самшита в связи с приближением праздника Бзоба (Вербное воскресенье), который в этом году выпадает на 25 апреля, сообщает Национальное лесное агентство.

По данным ведомства, вырубка Колхидского самшита, выкорчевывание или повреждение ветвей карается штрафом от 500 до 1000 лари (145-290 долларов США). В том случае, если ущерб окружающей среде превышает 1000 лари, нарушитель понесет уголовную ответственность.

Горная река
© photo: Sputnik / Владимир Вяткин
Колхидский самшит на грани вымирания

Допустима реализация самшита, выведенного только в частных рассадниках и национальных питомниках. Но и хозяева частных дворов, в которых разводят самшит, должны иметь специальное разрешение от органа местного самоуправления. Эта справка позволит природоохранным органам установить, где именно был добыт самшит.

Лесное агентство каждый год призывает население покупать самшит в цветочных горшках и таким образом помочь размножению этого уникального вида растения.

Чаще всего колхидский самшит вырубается в Самегрело и происходит это в канун Вербного воскресенья. Между тем растению грозит вымирание. Его уничтожает паразит - самшитовый огневик (Cydalima perspectalis), а также появившееся несколько лет назад заболевание, которое приводит к высыханию растения. Высыхание самшита было замечено в 2009 году в Аджарии. Затем уже заболевание перекинулось в Гурию и Самегрело.

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Для сохранения колхидского самшита Национальное лесное агентство с 2016 года регулярно обрабатывает территории специальными препаратами.

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Темы:
Календарь религиозных праздников (706)
Теги:
Вербное воскресенье, Национальное лесное агентство Грузии, Грузия

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