Распространение коронавируса в школах Грузии - новая статистика

На данном этапе на дистанционное обучение перешли 73 школы, 187 отдельных классов и 133 педагога, которые относятся к группе риска

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Случаи инфицирования коронавирусом в школах Грузии увеличились, сообщает Минобразования страны.

Так за минувшую учебную неделю мониторинг и обязательное тестирование выявили коронавирус у 0,3% учителей и сотрудников школьной администрации и 0,1% учащихся по всей стране. Для сравнения, на прошлой неделе вирус выявили у 0,2% сотрудников администрации школ и лишь у 0,04% учеников.

По данным ведомства, ситуация по-прежнему находится под полным контролем.

На данном этапе на дистанционное обучение перешли 73 школы, 187 отдельных классов и 133 педагога, которые относятся к группам риска.

По инициативе Минобразования Грузии, для предотвращения распространения коронавируса в учебных заведениях ужесточен контроль.

К началу 2019-2020 учебного года в Грузии насчитывалось 2313 общеобразовательных учреждений - 2086 государственных и 227 частных школ.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

