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Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение

Распространение коронавируса в школах Грузии - новая статистика

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (103)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210418/251499919/Rasprostranenie-koronavirusa-v-shkolakh-Gruzii---novaya-statistika.html

На данном этапе на дистанционное обучение перешли 73 школы, 187 отдельных классов и 133 педагога, которые относятся к группе риска

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Случаи инфицирования коронавирусом в школах Грузии увеличились, сообщает Минобразования страны.

Так за минувшую учебную неделю мониторинг и обязательное тестирование выявили коронавирус у 0,3% учителей и сотрудников школьной администрации и 0,1% учащихся по всей стране. Для сравнения, на прошлой неделе вирус выявили у 0,2% сотрудников администрации школ и лишь у 0,04% учеников.

Люди в масках идут по проспекту Руставели во время эпидемии коронавируса
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Ковид-география Грузии: более половины случаев выявлены в Тбилиси

По данным ведомства, ситуация по-прежнему находится под полным контролем.

На данном этапе на дистанционное обучение перешли 73 школы, 187 отдельных классов и 133 педагога, которые относятся к группам риска.

По инициативе Минобразования Грузии, для предотвращения распространения коронавируса в учебных заведениях ужесточен контроль.

К началу 2019-2020 учебного года в Грузии насчитывалось 2313 общеобразовательных учреждений - 2086 государственных и 227 частных школ.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (103)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Школы, Грузия

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