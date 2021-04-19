Для жителей Абхазии и Южной Осетии Тбилиси отменяет обязательный пятидневный карантин

При переходе на контролируемую грузинскими властями территорию жителям Абхазии и Цхинвальского региона отныне достаточно будет пройти тестирование

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Правительство Грузии ввело тестирование на коронавирус вместо пятидневного карантина для всех жителей Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия) при переходе на контролируемую грузинскими властями территорию.

По решению межведомственного координационного совета при правительстве Грузии, норма начинает действовать с 19 апреля.

Помимо теста на антиген, жители этих регионов смогут включиться в процесс вакцинации, если они соответствуют тем возрастным группам, которым полагается прививка от коронавируса.

Те лица, которые сделают две дозы вакцины от коронавируса, в будущем смогут переходить на контролируемую грузинскими властями территорию без тестирования.

Для жителей Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые переходят на территорию, контролируемую грузинскими властями, ранее действовал 14-дневный карантин, который позже был заменен на пятидневный.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.