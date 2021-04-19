11:51 19 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1187
  • 100 RUB4.5355
  • USD3.4363
Поиск
Мост через реку Ингури - дорога в Гальский район

Для жителей Абхазии и Южной Осетии Тбилиси отменяет обязательный пятидневный карантин

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (107)
90 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/07/251398526.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210419/251501001/Dlya-zhiteli-Abkhazii-i-Yuzhnoy-Osetii-Tbilisi-otmenyaet-obyazatelnyy-pyatidnevnyy-karantin.html

При переходе на контролируемую грузинскими властями территорию жителям Абхазии и Цхинвальского региона отныне достаточно будет пройти тестирование

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Правительство Грузии ввело тестирование на коронавирус вместо пятидневного карантина для всех жителей Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия) при переходе на контролируемую грузинскими властями территорию.

Мост через реку Ингури - дорога в Гальский район
© Sputnik / STRINGER
Тбилиси ослабляет карантин для жителей Абхазии и Южной Осетии

По решению межведомственного координационного совета при правительстве Грузии, норма начинает действовать с 19 апреля.

Помимо теста на антиген, жители этих регионов смогут включиться в процесс вакцинации, если они соответствуют тем возрастным группам, которым полагается прививка от коронавируса.

Те лица, которые сделают две дозы вакцины от коронавируса, в будущем смогут переходить на контролируемую грузинскими властями территорию без тестирования.

Для жителей Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые переходят на территорию, контролируемую грузинскими властями, ранее действовал 14-дневный карантин, который позже был заменен на пятидневный. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (107)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Цхинвальский регион, Абхазия, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бегущая девушка на фоне собора Нотр-Дам-де-Пари во время его реставрации
Как проходит реставрация Нотр-Дам-де-Пари после страшного пожара - фото
Нас не догонят! Как жираф Липа радуется приходу весны
Жираф Липа радуется приходу весны - умилительное видео
Сколько живут мужчины и женщины в Европе
Сколько живут жители Европы?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться