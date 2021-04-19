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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 578

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (107)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210419/251501417/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-578.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались десять человек, из ковид-клиник страны выписаны 659 пациентов, а с начала пандемии вылечились 281 574

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 578. Скончались десять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 295 936 случаев заражения.

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© AP Photo / Silvia Izquierdo
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 659 человек, с начала пандемии вылечились 281 574 пациентов. Скончались 3 949.

За сутки сделано 9 750 тестов, в том числе 5 650 на антиген и 4 100 ПЦР-тестов.

Вакцинацию прошли 30 209 человек, в том числе за последние сутки – 1 025.

Показатель инфицирования: за сутки – 5,93%, за последние 14 дней – 3,06%, за последние семь дней – 3,58%.

В карантине в данное время находятся 277 человек, в стационарах – 3 174, в ковид-гостиницах – 437.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (107)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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