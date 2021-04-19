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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице

Ковид-нарушения в Грузии: за сутки выписано более 1,5 тысячи штрафов

photo : courtesy of Patrol Police of Georgia
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (109)
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Sputnik Грузия
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Больше всего "штрафников" как всегда среди нарушителей масочного режима, причем 199 человек должны будут выплатить удвоенный размер штрафа за повторное нарушение

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 591 нарушение ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте министерства внутренних дел.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, так называемый "комендантский час".

Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице
photo : courtesy of Patrol Police of Georgia
Полиция за сутки выявила более тысячи фактов нарушения ограничений

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 1 234 человека. Еще 199 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 157 подобных нарушения. Штраф также выписан одному юридическому лицу.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (109)
Теги:
Ограничения, МВД Грузии, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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