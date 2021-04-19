Ковид-география в Грузии: где больше инфицированных

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделана 9 750 тестов на коронавирус и выявлено 578 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
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Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 15 апреля составляет 5,97%, за две недели – 3,06%, за семь дней – 3,58%.
Из 578 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 321, Аджарии – 57, Имерети – 35, Квемо Картли – 20, Шида Картли – 7, Гурия – 16, Самегрело - Земо Сванети – 80, Кахети – 23, Мцхета-Мтианети –10, Самцхе-Джавахети – 9, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.
В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 57
- Имерети – 35
- Квемо Картли – 20
- Шида Картли – 7
- Гурия – 16
- Самегрело - Земо Сванети – 80
- Кахети – 23
- Мцхета-Мтианети – 10
- Самцхе-Джавахети – 9
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.
На данный момент в Грузии 10 387 активных случаев, из них 3 174 нуждаются в стационарном лечении, 437 человек находятся в ковид-гостиницах, 6 776 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 563 пациентов тяжелое, 89 подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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