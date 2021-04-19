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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Ковид-география в Грузии: где больше инфицированных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (107)
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Sputnik Грузия
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Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделана 9 750 тестов на коронавирус и выявлено 578 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Главный эпидемиолог Грузии: страна в шаге от третьей волны коронавируса>>

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 15 апреля составляет 5,97%, за две недели – 3,06%, за семь дней – 3,58%.

Из 578 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 321, Аджарии – 57, Имерети – 35, Квемо Картли – 20, Шида Картли – 7, Гурия – 16, Самегрело - Земо Сванети – 80, Кахети – 23, Мцхета-Мтианети –10, Самцхе-Джавахети – 9, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария – 57
  • Имерети – 35
  • Квемо Картли – 20
  • Шида Картли – 7
  • Гурия – 16
  • Самегрело - Земо Сванети – 80
  • Кахети – 23
  • Мцхета-Мтианети – 10
  • Самцхе-Джавахети – 9
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

На данный момент в Грузии 10 387 активных случаев, из них 3 174 нуждаются в стационарном лечении, 437 человек находятся в ковид-гостиницах, 6 776 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 563 пациентов тяжелое, 89 подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (107)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

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