Ковид-география в Грузии: где больше инфицированных

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделана 9 750 тестов на коронавирус и выявлено 578 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 15 апреля составляет 5,97%, за две недели – 3,06%, за семь дней – 3,58%.

Из 578 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 321, Аджарии – 57, Имерети – 35, Квемо Картли – 20, Шида Картли – 7, Гурия – 16, Самегрело - Земо Сванети – 80, Кахети – 23, Мцхета-Мтианети –10, Самцхе-Джавахети – 9, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 57

Имерети – 35

Квемо Картли – 20

Шида Картли – 7

Гурия – 16

Самегрело - Земо Сванети – 80

Кахети – 23

Мцхета-Мтианети – 10

Самцхе-Джавахети – 9

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

На данный момент в Грузии 10 387 активных случаев, из них 3 174 нуждаются в стационарном лечении, 437 человек находятся в ковид-гостиницах, 6 776 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 563 пациентов тяжелое, 89 подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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