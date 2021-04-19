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Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение

В регионе Самегрело 27 школ перешли на дистанционный режим работы

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (109)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210419/251503007/V-regione-Samegrelo-27-shkol-pereshli-na-distantsionnyy-rezhim-raboty.html

Регион Самегрело - Земо Сванети считается одной из "красных зон" по распространению коронавируса, за минувшие сутки здесь зафиксировано 80 новых случаев инфицирования

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. На дистанционный режим работы перешли 27 государственных школ региона Самегрело - Земо Сванети в Западной Грузии, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Согласно рекомендациям Центра общественного здравоохранения, на дистанционный режим работы с 19 апреля переведена школа в селе Ганмухури.

Также, из-за выявленных 16 апреля случаев коронавируса с 19 до 30 апреля в онлайн-режиме будут учиться и ученики школы №4 города Зугдиди.

Всего в регионе в дистанционном режиме работают 27 школ и 26 классов.

Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
© Sputnik / STRINGER
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Из-за распространения коронавируса в Самегрело - Земо Сванети закрыто 20 детских садов.

За минувшие сутки в регионе Самегрело-Земо Сванети зафиксировали 80 новых случаев коронавируса.

Согласно последним статистическим данным, случаи инфицирования коронавирусом в школах Грузии увеличились. По информации Минобразования, за минувшую учебную неделю коронавирус выявили у 0,3% учителей и сотрудников школьной администрации и 0,1% у учащихся по всей стране. Для сравнения: на предыдущей неделе эти показатели составляли соответственно 0,2% и 0,04%.

К началу 2019-2020 учебного года в Грузии насчитывалось 2 313 общеобразовательных учреждений – 2 086 государственных и 227 частных школ.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 295 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 281 тысячи пациентов, скончались 3 949.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (109)
Теги:
Школы, Коронавирус COVID-2019, Самегрело-Земо Сванети, Грузия

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