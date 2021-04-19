Минздрав Грузии намерен мобилизовать дополнительные койки для ковид-пациентов

Эпидемиологическая ситуация в стране обостряется и возрастает нагрузка на клиники, отметили в ведомстве

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В Грузии увеличивается нагрузка на госпитальный сектор – именно поэтому министерство здравоохранения cтраны планирует мобилизовать дополнительные койки в клиниках для ковид-пациентов, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

По ее словам, эпидситуация в стране нуждается во внимании, растет нагрузка на клиники, а также полностью подключена сеть первичного здравоохранения в лице онлайн-клиник.

"В течение последних дней количество случаев коронавируса превысило тысячу, сегодня у нас более 500 случаев, что является результатом меньшего количества тестов в субботу и воскресенье. Конечно, эпидситуация нуждается во внимании. Возрастает нагрузка на клиники. Мы на днях думаем мобилизовать дополнительные койки", – отметила замминистра.

На данный момент в Грузии из 10 387 инфицированных пациентов в клиниках лечатся 3 174. Состояние 563 пациентов тяжелое, 89 пациентов подключены к аппарату искусственного дыхания, 6 776 инфицированных пациентов лечатся дома.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 295 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 281 тысячи пациентов, скончались 3 949. Эпидемиологи объявили о начале третьей волны эпидвспышки коронавируса. По их словам, третья полна придется на теплое время года.

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