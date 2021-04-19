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Паата Имнадзе

Эпидемиологи заговорили о необходимости введения дополнительных ограничений в Грузии

photo: photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (112)
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Замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе считает, что избежать новых ограничений можно, если увеличится показатель ношения масок и активизируется процесс вакцинации

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Ухудшение эпидемиологической ситуации в Грузии может вынудить государство вновь прибегнуть к дополнительным ограничениям, заявил в эфире телекомпании Rustavi 2 замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По его словам, для того, чтобы суметь полностью воспринять существующую картину, нужно проанализировать минимум двухнедельные данные ковид-статистики.

"Ситуация в стране, к сожалению, ухудшается. Мы должны учитывать показатель положительности, также как и другие показатели – это инцидентность на сто тысяч населения, ежедневные случаи и т. д. Показатели одной-двух недель важны, также как и индекс репродукции. К сожалению, все эти данные ухудшаются. Если показатель ношения масок не возрастет, если вновь будут собираться на большие застолья, конечно, ситуация ухудшится, и государство будет вынуждено ввести дополнительные ограничения", – заявил Имнадзе.

В Грузии третья волна эпидвспышки коронавируса. В результате увеличивается нагрузка на госпитальный сектор, поэтому министерство здравоохранения Грузии планирует мобилизовать дополнительные койки в клиниках для ковид-пациентов.

На данный момент в Грузии из 10 387 инфицированных пациентов в клиниках лечатся 3 174. Состояние 563 тяжелое. 89 пациентов подключены к аппарату искусственного дыхания. 6 776 инфицированных лечатся дома.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 295 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 281 тысячи пациентов, скончались 3 949.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (112)
Теги:
Ограничения, Каха Имнадзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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