Рикотский тоннель будет закрываться на ночь с 21 по 24 апреля

Во время закрытия автодорожного туннеля, движение транспорта будет перенаправлено на объездную дорогу у Рикоти

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Движение автотранспорта через Рикотский тоннель будет запрещено в ночные часы с 21 по 24 апреля, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог.

Движение через тоннель, расположенный на 143-м километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, будет запрещено в период действия ограничения на передвижение, то есть с 21:00 до 5:00 в связи с осуществлением профилактических работ.

В остальное время движение будет свободно для всех видов автотранспорта.

"В течение указанного периода времени, во время закрытия автодорожного туннеля, движение будет перенаправлено на объездную дорогу у Рикоти", – говорится в сообщении.

Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.

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