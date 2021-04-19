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Рикотский перевал. Строительство новой трассы Восток Запад и прокладка тоннелей

Рикотский тоннель будет закрываться на ночь с 21 по 24 апреля

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (468)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210419/251509683/Rikotskiy-tonnel-budet-zakryvatsya-na-noch-s-21-po-24-aprelya.html

Во время закрытия автодорожного туннеля, движение транспорта будет перенаправлено на объездную дорогу у Рикоти

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Движение автотранспорта через Рикотский тоннель будет запрещено в ночные часы с 21 по 24 апреля, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог.

Движение через тоннель, расположенный на 143-м километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, будет запрещено в период действия ограничения на передвижение, то есть с 21:00 до 5:00 в связи с осуществлением профилактических работ.

Рикотский перевал. Строительство новой трассы Восток Запад и прокладка тоннелей
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Началось строительство самого длинного тоннеля на Рикотском перевале

В остальное время движение будет свободно для всех видов автотранспорта.

"В течение указанного периода времени, во время закрытия автодорожного туннеля, движение будет перенаправлено на объездную дорогу у Рикоти", – говорится в сообщении.

Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.

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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (468)
Теги:
Департамент автомобильных дорог, Рикотский перевал, Рикотский тоннель, Грузия

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