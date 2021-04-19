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Пандемия коронавируса - вакцинация

Решение о вакцинации граждан Грузии старше 18 лет пока не принято

© AP Photo / Wilfredo Lee
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (113)
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Рассматривают варианты, при которых граждане прошедшие полный курс вакцинации, получат определенные привилегии, заявил эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Решение о включении людей старше 18 лет в процесс вакцинации будет принято на заседании совета в Министерстве здравоохранения, заявил заместитель руководителя Центра по контролю заболеваниями Паата Имнадзе.

При этом эпидемиолог отметил, что уже имеются соответствующие рекомендации от специалистов.

Пандемия коронавируса - вакцины Pfizer и Moderna
© REUTERS / DADO RUVIC
Минздрав Грузии создал портал предварительной регистрации на вакцинацию

"Это решение Совета экспертов по иммунизации. Теперь оно должно быть принято, так сказать, на большом совете в министерстве, и я надеюсь, что это решение будет принято", – сказал Имнадзе в эфире Первого канала.

Он еще раз отметил важность прохождения процесса вакцинации, и сказал, что не исключено, что для граждан, которые прошли полный курс вакцинации, будут задействованы определенные привилегии.

В Грузии третья волна эпидвспышки коронавируса. В результате увеличивается нагрузка на госпитальный сектор, поэтому министерство здравоохранения Грузии планирует мобилизовать дополнительные койки в клиниках для ковид-пациентов и не исключает, что будут введены дополнительные ограничения.

Больничные койки в палате
photo: Government of Georgia / FB
Минздрав Грузии намерен мобилизовать дополнительные койки для ковид-пациентов

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали более 30 тысяч человек.

На данный момент в Грузии из 10 387 инфицированных пациентов в клиниках лечатся 3 174. Состояние 563 тяжелое. 89 пациентов подключены к аппарату искусственного дыхания. 6 776 инфицированных лечатся дома.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 295 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 281 тысячи пациентов, скончались 3 949.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (113)
Теги:
Национальный центр по контролю заболеваний, Паата Имнадзе, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Грузия

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