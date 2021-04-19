Решение о вакцинации граждан Грузии старше 18 лет пока не принято

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Решение о включении людей старше 18 лет в процесс вакцинации будет принято на заседании совета в Министерстве здравоохранения, заявил заместитель руководителя Центра по контролю заболеваниями Паата Имнадзе.

При этом эпидемиолог отметил, что уже имеются соответствующие рекомендации от специалистов.

"Это решение Совета экспертов по иммунизации. Теперь оно должно быть принято, так сказать, на большом совете в министерстве, и я надеюсь, что это решение будет принято", – сказал Имнадзе в эфире Первого канала.

Он еще раз отметил важность прохождения процесса вакцинации, и сказал, что не исключено, что для граждан, которые прошли полный курс вакцинации, будут задействованы определенные привилегии.

В Грузии третья волна эпидвспышки коронавируса. В результате увеличивается нагрузка на госпитальный сектор, поэтому министерство здравоохранения Грузии планирует мобилизовать дополнительные койки в клиниках для ковид-пациентов и не исключает, что будут введены дополнительные ограничения.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали более 30 тысяч человек.

На данный момент в Грузии из 10 387 инфицированных пациентов в клиниках лечатся 3 174. Состояние 563 тяжелое. 89 пациентов подключены к аппарату искусственного дыхания. 6 776 инфицированных лечатся дома.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 295 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 281 тысячи пациентов, скончались 3 949.

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