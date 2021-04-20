Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1792

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 792. Скончались десять человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 297 728 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 663 человека, с начала пандемии вылечились 282 237 пациентов. Скончались 3 959.
За сутки сделано 30 940 тестов, в том числе 22 256 на антиген и 8 684 ПЦР-теста.
Прививки сделали 31 019 человек, в том числе за последние сутки - 810.
Показатель инфицирования: за сутки - 5,79%, за последние 14 дней - 3,24%, за последние семь дней - 3,92%.
В карантине в данное время находятся 308 человек, в стационарах - 3 270, в ковид-гостиницах - 513.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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