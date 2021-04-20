Эпидситуация в Грузии ухудшается: главное о коронавирусе на 20 апреля

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 30 940 тестов на коронавирус и выявлено 1 792 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Главный эпидемиолог Грузии: страна в шаге от третьей волны коронавируса>>

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 19 апреля составляет 5,79%, за две недели – 3,24%, за семь дней – 3,92%.

Из 1 792 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 1 030. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 164

Имерети – 96

Квемо Картли – 75

Шида Картли – 85

Гурия – 55

Самегрело - Земо Сванети – 163

Кахети – 63

Мцхета-Мтианети – 33

Самцхе-Джавахети – 23

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.

На данный момент в Грузии 10 387 активных случаев, из них 3 270 нуждаются в стационарном лечении, 400 человек находятся в ковид-гостиницах, 7 723 человека проходят курс лечения дома.

Состояние 581 пациента тяжелое, 89 подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале