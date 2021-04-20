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Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница

Эпидситуация в Грузии ухудшается: главное о коронавирусе на 20 апреля

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (117)
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Sputnik Грузия
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Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 30 940 тестов на коронавирус и выявлено 1 792 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 19 апреля составляет 5,79%, за две недели – 3,24%, за семь дней – 3,92%.

Из 1 792 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 1 030. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария – 164
  • Имерети – 96
  • Квемо Картли – 75
  • Шида Картли – 85
  • Гурия – 55
  • Самегрело - Земо Сванети – 163
  • Кахети – 63
  • Мцхета-Мтианети – 33
  • Самцхе-Джавахети – 23
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.

На данный момент в Грузии 10 387 активных случаев, из них 3 270 нуждаются в стационарном лечении, 400 человек находятся в ковид-гостиницах, 7 723 человека проходят курс лечения дома.

Состояние 581 пациента тяжелое, 89 подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (117)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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