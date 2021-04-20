Что мы едим: десятки тонн лука не пропустили в Грузию из Турции

Почти 50 тонн испорченного лука были задержаны на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" на турецко-грузинской границе

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Два грузовика с грузом некачественного лука пытались провезти из Турции в Грузию, говорится в сообщении Службы доходов Грузии.

По информации ведомства, 45,5 тонны испорченного лука были задержаны на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" на турецко-грузинской границе.

"Сотрудники отдела санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Таможенного департамента в ходе процедур контроля товаров обнаружили, что указанная партия не соответствует требованиям к здоровью растений", - сообщает ведомство.

В результате товар забраковали и отправили обратно в Турцию.

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