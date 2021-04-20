Эпидситуация в Грузии ухудшается – правительство готовит новые ограничения

Помимо дополнительных ограничений в стране делается все, чтобы активизировать процесс вакцинации – к ней уже подключены педагоги

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Правительство Грузии рассматривает вопрос возможного введения новых ограничений в связи с ухудшением эпидситуаии в стране и определит, кто будет работать в объявленные в мае выходные.

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Как заявила журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, премьер-министр Ираклий Гарибашвили проведет в среду заседание ковид-совета, на котором будет принято соответствующее решение.

Тикарадзе вместе со своим заместителем Тамар Габуния и министром образования и науки Михаилом Чхенкели побывали сегодня в тбилисской Республиканской больнице и наблюдали за процессом вакцинации педагогов. С сегодняшнего дня прививки смогут сделать и учителям.

Михаил Чхенкели выразил удовлетворение, что к вакцинации подключены и учителя, отметив, как это важно для продолжения учебного процесса в школах.

Как сообщила Тикарадзе, Грузия с мая получит очередные дозы вакцины. Сначала страна получит дополнительную дозу AstraZeneca, а затем возможно и Pfizer. Грузия ведет переговоры и с Moderna, однако конкретных решений по данному вопросу пока нет.

По словам министра активность вакцинации возросла, но все же она недостаточна. В день прививки делают в среднем около 1,7 тысячи человек.

"Это неплохой показатель, однако нужна большая активность", – заявила Тикарадзе.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 31 019 человек.

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