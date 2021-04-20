Не пропустите! – в Грузии изменились сроки регистрации первоклассников

Второй этап регистрации вместо 27 апреля начнется 20 апреля и продлится девять дней. Даты изменены в связи с объявлением первой половины мая выходными

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Второй этап регистрации первоклассников в Грузии начинается раньше объявленного срока.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минобразования, второй этап регистрации вместо 27 апреля - 11 мая, с учетом объявленных в начале мая выходных, начнется 20 апреля и продлится до 29 апреля.

В Грузии начинается регистрация первоклассников>>

На втором этапе в конкретные школы можно зарегистрировать детей, братья или сестры которых уже учатся в них, либо детей работающих в них педагогов. Также на втором этапе можно регистрировать двух или больше детей из одной семьи, которые одновременно идут в первый класс.

Необходимые документы родители должны представить в школу, и она обеспечивает регистрацию.

Министерство образования призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации и своевременно представить необходимую документацию на регистрацию.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране и с учетом интересов учеников со специальными образовательными нуждами, ведомство также приняло решение продлить до 5 июня срок предоставления нужной документации для регистрации первоклассников первого этапа.

Первый этап регистрации начался в Грузии 15 марта и длился до 26 марта включительно. Пройти регистрацию на первом этапе в Грузии могут только дети со специальными образовательными нуждами.

Третий этап – это всеобщая онлайн-регистрация на сайте www.emis.ge. Она начнется 13 мая и продлится до 5 июня включительно.

Четвертый этап регистрации начнется 24 июня и продлится до 10 июля включительно. Этот этап касается тех школ, в которых окажутся свободные места.

В этот период зарегистрироваться смогут дети, которые не сумели сделать этого во время предыдущих этапов.

Ежегодно государственные школы Грузии принимают около 60 тысяч первоклассников.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.