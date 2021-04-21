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Пандемия коронавируса - вакцинация

В Грузии от коронавируса привились около 15 тысяч медработников

© AFP / JOSEPH PREZIOSO
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (120)
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Желающих вакцинироваться пока не очень много, несмотря на ухудшение эпидситуации в стране. Начиная с 15 марта, прививки сделали чуть более 31 тысячи человек

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. В Грузии вакцинацию от коронавируса прошли до 15 тысяч медиков из 41 тысячи работающих в медицинской сфере, заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

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По ее словам, это говорит о том, что активность невысокая.

"Было бы хорошо, если бы активность была бы более высокой", – заявила Габуния.

Она также сообщила, что на данный момент не рассматривается вопрос широкомасштабного локдауна в стране, но ограничение мобильности остается главным рычагом в борьбе с пандемией.

Пандемия коронавируса - вакцинация
© AP Photo / Wilfredo Lee
Решение о вакцинации граждан Грузии старше 18 лет пока не принято

"Если будут случаи агрессивного увеличения случаев, возможно, вновь встанет вопрос введения определенных местных локальных ограничений. Мы знаем, что и до этого они были в тех очагах, где было особо высокое распространение вируса", – заявила Габуния.

По последней информации, в Грузии прививки от коронавируса сделали 31 019 человек. Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к группе самого высокого риска, однако из-за низкой активности медиков программа вакцинации расширилась за счет лиц старше 55 лет, а также лиц, находящийся на диализе или пациентов с пересаженными органами.

На данный момент в Грузии доступны вакцины AstraZeneca и Pfizer, однако страна ведет переговоры и с другими производителями. Грузия получила и сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, однако этим препаратом в стране пока не вакцинируют. Предположительно, регистрация на китайскую вакцину в Грузии начнется с 27 апреля.

С начала пандемии в стране зафиксировано более 297 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 282 тысяч, скончались 3 959 человек.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (120)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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