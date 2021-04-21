Насколько официальная статистика по коронавирусу соответствует реальности

С начала пандемии до 10 марта этого года коронавирус перенесли 11,7% взрослого населения Тбилиси, в то время как антитела к коронавирусу специалисты выявили у 23,8%

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Инфицированных коронавирусом в Тбилиси гораздо больше, чем лабораторно подтвержденных случаев, публикуемых в ежедневной статистике, написал глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в соцсетях.

Инфекционисты Грузии провели исследование по невыявленным случаям инфицирования коронавирусом в Тбилиси, которое показало, что приблизительно треть взрослого населения Тбилиси перенесла коронавирус.

Насколько в Тбилиси распространены не выявленные случаи коронавируса специалисты выявляли путем определения IgG антител, которые дают представление о том, какая часть населения перенесла инфекцию так, что даже не знала об этом. Соответственно, они имеют иммунитет к коронавирусу.

Как отметил Церцвадзе, полученные данные сравнили с количеством лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Исследование было проведено в марте и в нем приняли участие 903 человек во всех районах Тбилиси.

Взрослое население в Тбилиси составляет 859 тысяч человек. Из них с начала пандемии до 10 марта этого года коронавирус перенесли 100 641 человек (11,7% взрослого населения Тбилиси). Антитела же к коронавирусу специалисты выявили у 204 520 жителей (23,8% взрослого населения Тбилиси).

"Соответственно, количество невыявленных случаев коронавируса приблизительно в два раза превышает числа выявленных случаев (лабораторно подтвержденных)", - пишет Церцвадзе.

В целом, к 10 марту коронавирус в Тбилиси перенесли 305 161 человек. В эту цифру входят и те, кто знал, что инфицирован и те, которые не знали о наличии заболевания. Это 35,5% взрослого населения Тбилиси.

Церцвадзе отметил, что не обязательно, чтобы антитела были у всех пациентов, перенесших коронавирус.

Аналогичное исследование специалисты провели в мае 2020 года и в ноябре 2020 года. Согласно данным мая 2020 году количество людей с невыявленной инфекцией составило 1% взрослого населения столицы, а в ноябре того же года данная цифра возросла уже до 9,1%.

Что же касается лабораторно подтвержденных случаев, с начала пандемии в стране зафиксировано более 297 тысяч случаев инфицирования, более 282 тысяч выздоровели, 3 959 скончались.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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