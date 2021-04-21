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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1310

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (123)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210421/251524326/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1310-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 12 человек, из ковид-клиник страны выписаны 632 пациента, а с начала пандемии вылечились 282 869

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 310. Скончались 12 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 299 038 случаев заражения.

Пандемия коронавируса - вакцинация
© AFP / JOSEPH PREZIOSO
В Грузии от коронавируса привились около 15 тысяч медработников

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 632 человека, с начала пандемии вылечились 282 869 пациентов. Скончались 3 971.

За сутки сделано 30 241 тест, в том числе 17 446 на антиген и 12 795 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 31 911 человек, в том числе за последние сутки – 892.

Показатель инфицирования: за сутки – 4,33%, за последние 14 дней – 3,38%, за последние семь дней – 4,16%.

В карантине в данное время находятся 249 человек, в стационарах – 3 363, в ковид-гостиницах – 575.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (123)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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