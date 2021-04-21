14:13 21 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1585
  • 100 RUB4.5224
  • USD3.4499
Поиск
LIVE:
Патрульная полиция и пешеходы в масках

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки зафиксировано более 1,3 тысячи нарушений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (123)
1701
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/09/251117651.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210421/251524485/Kovid-ogranicheniya-v-Gruzii-za-sutki-zafiksirovano-bolee-13-tysyach-narusheniy.html

Больше всего штрафов в Грузии выписывают за нарушение правила обязательного ношения масок в общественных местах

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки выявили 1 344 нарушения ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Молодежь. Люди в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1310

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 1 107 человек. Еще 133 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 104 подобных нарушения.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (123)
Теги:
Грузия, штраф, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зимний горнолыжный курорт Гудаури - любители горнолыжного спорта
Курорт Гудаури: место, где правит настоящая зима – фото
Прямая трансляция - ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Прямая трансляция - ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Сколько живут мужчины и женщины в Европе
Сколько живут жители Европы?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться