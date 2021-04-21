COVID-статистика в Грузии: где больше зараженных

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 30 241 тест на коронавирус и выявлено 1 310 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 21 апреля составляет 4,33%, за две недели – 3,38%, за семь дней – 4,16%.
Из 1 310 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 798. В регионах же ситуация следующая:
• Аджария – 85
• Имерети – 72
• Квемо Картли – 61
• Шида Картли – 39
• Гурия – 27
• Самегрело - Земо Сванети – 113
• Кахети – 85
• Мцхета-Мтианети – 18
• Самцхе-Джавахети – 8
• Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
На данный момент в Грузии 12 172 активных случаев, из них 3 363 человека нуждаются в стационарном лечении, 575 – находятся в ковид-гостиницах, 8 234 – проходят курс лечения дома.
В тяжелом состоянии находятся 591 пациент, из них 98 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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