COVID-статистика в Грузии: где больше зараженных

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 30 241 тест на коронавирус и выявлено 1 310 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 21 апреля составляет 4,33%, за две недели – 3,38%, за семь дней – 4,16%.

Из 1 310 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 798. В регионах же ситуация следующая:

• Аджария – 85

• Имерети – 72

• Квемо Картли – 61

• Шида Картли – 39

• Гурия – 27

• Самегрело - Земо Сванети – 113

• Кахети – 85

• Мцхета-Мтианети – 18

• Самцхе-Джавахети – 8

• Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.

На данный момент в Грузии 12 172 активных случаев, из них 3 363 человека нуждаются в стационарном лечении, 575 – находятся в ковид-гостиницах, 8 234 – проходят курс лечения дома.

В тяжелом состоянии находятся 591 пациент, из них 98 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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