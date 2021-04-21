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Грузинский Технический Университет

Голодовка в крупнейшем вузе Грузии – студенты требуют отставки ректора

Общество
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Темы:
Образование в Грузии (564)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210421/251529460/Golodovka-protesta-v-krupneyshem-vuze-Gruzii----studenty-trebuyut-otstavki-rektora.html

Студенты настроены решительно и заявляют, что не прекратят голодовку, пока университет возглавляет "человек с криминальным прошлым"

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Бессрочную голодовку с требованием отставки ректора объявили студенты одного из ведущих вузов страны – Грузинского технического университета.

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Голодовка будет продолжаться до тех пор, пока ректор Давид Гургенидзе не уйдет в отставку, заявили представители инициативной группы студентов на акции в Тбилиси. Они утверждают, что университетом руководит "человек с криминальным прошлым".

"Человек, осужденный за мошенничество, похищение людей и по многим другим обвинениям не имеет права занимать эту должность. Мы прибегли к крайней форме протеста и будем голодать, пока этот человек не уйдет из университета", – сказал участник акции Лука Тевзадзе.

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Объявившие голодовку студенты, около десяти человек, расположились в фойе главного корпуса ГТУ.

Давид Гургенидзе стал ректором ГТУ год назад, до этого он занимал должность декана строительного факультета. Он заявляет, что не собирается подавать в отставку, а обвинения против него сфабрикованы.

"Мое резюме официально доступно, я отвечаю за каждый пункт. Что касается обвинительных приговоров – я оправдан по двум делам. И третье дело, которое они называют и которое расследует Генеральная прокуратура Грузии, это репрессии и злодеяния, совершенные в 2007-2009 годах тогдашним правительством против меня, моей семьи и моих партнеров", – заявил Гургенидзе.

Министерство образования пока не комментировало сложившуюся ситуацию в ГТУ, несмотря на то, что лихорадит университет уже не первый год.

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Пять лет назад голодовку в ГТУ объявляли профессора. Они требовали проведения реформ и тоже - отставки ректора, правда, тогда это был другой человек – Арчил Прангишвили.

ВУЗ, которому скоро исполнится почти сто лет, готовит специалистов по многим специальностям – от строительства и горнодобывающей промышленности до архитектуры и дизайна. На 12  факультетах учатся более 20 тысяч студентов.

Университет существует с 1928 года, изначально был создан как Грузинский государственный политехнический институт. Современное название и статус получил в 1990 году.

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Темы:
Образование в Грузии (564)
Теги:
Голодовка, Студенты, Грузия

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