Ковид-ограничения в Грузии остаются в силе: что еще решил координационный совет?

Правоохранители будут строго контролировать правильное ношение масок и соблюдение дистанции, а также многолюдные собрания, проведение которых постановлением правительства в стране запрещено

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Власти Грузии стараются максимально избегать введения дополнительных коронавирусных ограничений, однако намерены строго контролировать уже установленные правила, сообщил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.

На данный момент в Грузии 12 172 ковид-инфицированных пациента. Только за последние сутки было выявлено 1 310 новых случаев заражения. Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных), по данным на 21 апреля, составляет 4,33%, за две недели – 3,38%, за семь дней – 4,16%.

"Еще раз повторяю, это двустороннее движение. Только исполнительная власть не сможет об этом заботиться. Соответственно, чтобы не было еще большего ужесточения мер, важно, чтобы все тщательно соблюдали существующие ограничения. Мы максимально стараемся избегать дополнительных правил и дополнительного давления. Однако это будет зависеть от эпидситуации и от выполнения тех правил, которые уже установлены правительством", - отметил Гибрадзе.

Так, чтобы избежать введения дополнительных ограничений и ухудшения эпидситуации, по решению координационного совета в силе остается ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00 часов утра.

Также продолжает действовать ограничение для объектов питания, согласно которому по выходным они работают только на доставку, напомнил Гибрадзе.

"При этом, максимально будет ужесточен контроль лиц, находящихся в изоляции, их контактов и самоизоляции приезжих в страну, а также мониторинг проведения ПЦР-тестирования спустя 72 часа после пересечения границы", - сказал Гибрадзе.

Тем временем в предприятиях, где будут выявлены случаи COVID, меры эпидемиологической безопасности должны быть максимально ужесточены и должно быть обеспечено тестирование сотрудников, подчеркнул он.

"Учитывая ухудшение эпидситуации, обращаемся с рекомендацией к пожилым людям - максимально оставаться дома. Еще более строго будет контролироваться правильное ношение масок и соблюдение дистанции, а также многолюдные собрания, в том числе социальные мероприятия, проведение которых запрещено постановлением правительства", - отметил Гибрадзе.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 299 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 282 тысяч пациентов, скончался 3 971. Эпидемиологи уже объявили о начале третьей волны эпидвспышки коронавируса.

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