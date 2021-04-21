Патриарх Грузии посадил во дворе Светицховели оливковое дерево

Глава грузинской православной церкви, Его Святейшество Илия II является инициатором акции "Озелени Грузию", которая началась 1 апреля

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Акция озеленения с участием Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II состоялась во дворе кафедрального собора Светицховели во Мцхета, сообщается на странице телекомпании Патриархии "Эртсуловнеба" в Facebook.

С благословения Патриарха с 1 апреля во дворе Светицховели осуществляется масштабный проект "Озелени Грузию".

В акции приняли участие Его Святейшество Илия II, министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, представители Национального лесного агентства, мэрии, частного сектора, медсферы, высших учебных заведении, молодежь и паства.

В рамках мероприятия было посажено более 700 видов растений. Проект осуществляется при поддержке ЮНЕСКО.

Светицховели - самый большой архитектурный памятник Грузии из полностью сохранившихся. Он внесен в список Всемирного наследия и находится под охраной ЮНЕСКО.

Собор, построенный в XI веке зодчим Арсакисдзе, неоднократно подвергался разрушениям. Основательно его реконструировали в XV-XVII веках. Фрески, сохранившиеся по сей день, относятся в основном к XVI-XVII векам.

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