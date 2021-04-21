17:36 21 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1585
  • 100 RUB4.5224
  • USD3.4499
Поиск
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй принял участие в озеленении двора храма Светицховели

Патриарх Грузии посадил во дворе Светицховели оливковое дерево

photo: Patriarchate of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинская православная церковь (76)
4211
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/15/251529541.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210421/251530464/Patriarkh-Gruzii-posadil-vo-dvore-Svetitskhoveli-olivkovoe-derevo.html

Глава грузинской православной церкви, Его Святейшество Илия II является инициатором акции "Озелени Грузию", которая началась 1 апреля

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Акция озеленения с участием Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II состоялась во дворе кафедрального собора Светицховели во Мцхета, сообщается на странице телекомпании Патриархии "Эртсуловнеба" в Facebook.

С благословения Патриарха с 1 апреля во дворе Светицховели осуществляется масштабный проект "Озелени Грузию".

Акция озеленения в тбилисском саду Арто
photo : press-service of Tbilisi City Hall
В Тбилиси в саду Арто посадили саженцы деревьев

В акции приняли участие Его Святейшество Илия II, министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, представители Национального лесного агентства, мэрии, частного сектора, медсферы, высших учебных заведении, молодежь и паства.

В рамках мероприятия было посажено более 700 видов растений. Проект осуществляется при поддержке ЮНЕСКО.

Светицховели - самый большой архитектурный памятник Грузии из полностью сохранившихся. Он внесен в список Всемирного наследия и находится под охраной ЮНЕСКО.

Собор, построенный в XI веке зодчим Арсакисдзе, неоднократно подвергался разрушениям. Основательно его реконструировали в XV-XVII веках. Фрески, сохранившиеся по сей день, относятся в основном к XVI-XVII векам.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузинская православная церковь (76)
Теги:
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II, Озеленение Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зимний горнолыжный курорт Гудаури - любители горнолыжного спорта
Курорт Гудаури: место, где правит настоящая зима – фото
Первый полет на Марсе: NASA успешно запустило вертолет Ingenuity - видео
Первый полет на Марсе: NASA успешно запустило вертолет Ingenuity - видео
Сколько живут мужчины и женщины в Европе
Сколько живут жители Европы?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться