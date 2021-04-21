17:36 21 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1585
  • 100 RUB4.5224
  • USD3.4499
Поиск
Тест на коронавирус

"Слишком много" - в Грузии перестали считать случаи "британского штамма" коронавируса

© CC0 / Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (125)
59 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/17/249785950.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210421/251530838/Slishkom-mnogo---v-Gruzii-perestali-schitat-sluchai-britanskogo-shtamma-koronavirusa.html

Лица, перенесшие коронавирус, могут повторно заболеть и "британским штаммом", предупреждают эпидемиологи

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи перестали считать случаи т.н. "британского штамма" коронавируса, поскольку его распространение в стране слишком большое, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Как отметил главный эпидемиолог страны, есть опасность того, что лица, перенесшие коронавирус, могут повторно заболеть и "британским штаммом".

По словам Гамкрелидзе, 80% случаев коронавируса в Грузии приходится именно на "британский штамм". В Грузии пока не зафиксированы случаи распространения индийского штамма, южноамериканского или бразильского.

"Сегодня в стране, в основном, циркулирует "британский штамм". Мы уже не считаем - настолько их много", - заявил Гамкрелидзе.

В конце февраля в Грузии впервые зафиксировали три лабораторно подтвержденных случая "британского штамма" коронавируса. Как показали исследования, этот штамм более заразен, но менее опасен.

Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (125)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зимний горнолыжный курорт Гудаури - любители горнолыжного спорта
Курорт Гудаури: место, где правит настоящая зима – фото
Первый полет на Марсе: NASA успешно запустило вертолет Ingenuity - видео
Первый полет на Марсе: NASA успешно запустило вертолет Ingenuity - видео
Сколько живут мужчины и женщины в Европе
Сколько живут жители Европы?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться