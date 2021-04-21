Ограничение на ночное передвижение в Грузии не снимут и в пасхальные дни

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Ограничение на ночное передвижение в Грузии, действующее с 21:00 до 05:00, в пасхальные дни не снимут, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамара Габуния.

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По ее словам, пока правительство не планирует вводить дополнительные ограничения на пасхальные праздники.

"До пасхальных праздников еще десять дней. Этот период часто меняет эпидемиологическую картину. Так что мы должны посмотреть, в каком направлении будут развиваться события. Возможно, встанет вопрос введения дополнительных ограничений. Конечно, это мы не исключаем", - заявила Габуния.

Замминистра здравоохранения также сообщила, что в связи с ухудшением эпидситуации нагрузка на больничный сектор растет и, по последним данным, из 4,4 тысячи коек для ковид-пациентов уже занято 3,6 тысячи.

Что же касается начала всеобщей вакцинации, то она, предположительно, начнется в третьем или четвертом квартале этого года, рассказала Габуния. Она назвала позитивным фактом то, что граждане активничают на портале вакцинации и фиксируют свою позицию в вопросе того, какую вакцину они предпочитают.

Минздрав Грузии создал и задействовал портал предварительной регистрации на вакцинацию, главная цель которого определение количества желающих сделать прививку от коронавируса. По последним данным, на портале зарегистрировались более 48,4 тысячи человек. Цифры постоянно обновляются, так как регистрация продолжается.

С помощью этого портала граждане могут заранее пройти регистрацию на вакцинацию и сами выбрать желаемую вакцину.

Большая часть граждан Грузии, которые зарегистрировались на специальном портале предварительной вакцинации Минздрава, выбирает вакцину Pfizer.

На данный момент в Грузии доступны вакцины AstraZeneca и Pfizer, однако страна ведет переговоры и с другими производителями. Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, лица старше 55 лет, а также лица, находящийся на диализе, или пациенты с пересаженными органами. Грузия получила и сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, однако этим препаратом в стране пока не вакцинируют. Регистрация на китайскую вакцину в Грузии начнется с 27 апреля, а вакцинироваться этим препаратом граждане смогут с 4 мая.

По последней информации, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 31911 человек.