Пропавшая на западе Грузии школьница нашлась живой

Семнадцилетнюю школьницы искали три дня после того, как она ушла из школы в неизвестном направлении и пропала

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Полиции удалось найти 17-летнюю школьницу, пропавшую в селе Шемокмеди Озургетского района (регион Гурия), на третий день поисков, сообщает пресс-служба МВД.

Ученица 12 класса Мариам Бурчуладзе пропала 19 апреля. В день пропажи она присутствовала на трех уроках в школе, а после, по словам классного руководителя, ушла в неизвестном направлении. По одной из версий очевидцев, Мариам в последний раз была замечена на дороге села Какути Кобулетского района. После этого ее след пропал.

Кроме того, ранее правоохранители нашли письмо, написанное девушкой на английском языке. В нем говорится о том, что Мариам готова убить 6-7 человек, указаны инициалы, в том числе ее учителя. В письме также есть рисунок трупа с отрезанной рукой. Девушка пишет о том, что "слышит голоса и не знает, что с ними делать", и утверждает, что "выполняет свою миссию".