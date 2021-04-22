Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1226

За последние 24 часа от коронавируса скончались десять человек, из ковид-клиник страны выписаны 688 пациентов, а с начала пандемии вылечились 283 557

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 226. Скончались десять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 300 264 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 688 человек, с начала пандемии вылечились 283 557 пациентов. Скончались 3 981.

За сутки сделано 27 995 тестов, в том числе 13 456 на антиген и 14 539 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 33 337 человек, в том числе за последние сутки – 1 426.

Показатель инфицирования: за сутки – 4,38%, за последние 14 дней – 3,55%, за последние семь дней – 4,37%.

В карантине в данное время находятся 224 человека, в стационарах – 3 424, в ковид-гостиницах – 621.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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