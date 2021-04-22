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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет как прохожие носят маски

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки оштрафовали более 1,2 тысячи человек

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (129)
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Больше всего штрафов в Грузии выписывают за нарушение правила обязательного ношения масок в общественных местах

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки зафиксировали 1 261 нарушение ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Эпидемия коронавируса - люди в масках и респираторах на улице
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1226

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 924 человека. Еще 149 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 188 подобных нарушений.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (129)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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