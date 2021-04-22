Вас узнают – в аэропортах Грузии появятся камеры распознавания лиц

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Современную систему распознавания лиц получил в свое пользование Центр управления общественной безопасностью "112" Министерства внутренних дел Грузии, сообщает МВД.

photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB Камеры распознавания лиц, переданные ЕС в дар МВД Грузии

Камеры распознавания лиц будут установлены на пограничных контрольно-пропускных пунктах, в частности, в международных аэропортах. Задача системы – контролировать поток как прибывающих, так и отбывающих пассажиров, что обеспечит высокий уровень безопасности.

Оборудование, переданное центру "112", приобретено в рамках проекта Евросоюза "ЕС в поддержку безопасности, подотчетности и борьбы против преступности в Грузии" (SAFE), которое осуществляет Международная организация миграции (IOM – The International Organization for Migration).

В сообщении ведомства отмечено, что цель проекта – укрепление потенциала правительства Грузии в области управления границами и миграцией, предусмотренного Планом действий по либерализации визового режима, согласованным ЕС и Грузией.

На прошлой неделе 30 внедорожников, стоимостью более 3,3 миллиона долларов, от Евросоюза получила Пограничная полиция Грузии. Всего в рамках проекта грузинские пограничники получили 40 автомобилей высокой проходимости, а также средства связи.

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