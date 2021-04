Грузинские военные успешно завершили курс рейнджеров

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Сложнейший учебный курс в Школе подготовки рейнджеров успешно завершили 57 грузинских военнослужащих, сообщает министерство обороны Грузии.

В Грузии испытывают обновленные штурмовики Су-25>>

Подготовительный курс стартовал 9 ноября 2020 года и длился полгода. В них принимал участие 191 курсант. Обучением курсантов занимались 20 инструкторов из Школы подготовки спецназовцев и рейнджеров. Курс состоял из теоретических и практических занятий по медицинской, топографической, горной, инженерной, тактической и огневой подготовке.

"За эти шесть месяцев курсанты прошли довольно сложный путь, чтобы успешно его окончить. Курс состоял как из медицинских учений, так и по боевым действиям в населенном пункте, инженерной подготовки, военной топографии. Думаю, курс прошел успешно. Сегодня очередной восьмой выпуск", – заявил командующий Силами специальных операций полковник Теймураз Клатеишвили.