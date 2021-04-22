Грузинские военные успешно завершили курс рейнджеров

Торжественная церемония закрытия курса, на которой курсанты продемонстрировали обретенные навыки, состоялась на военной базе в Мухровани

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Сложнейший учебный курс в Школе подготовки рейнджеров успешно завершили 57 грузинских военнослужащих, сообщает министерство обороны Грузии.

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Подготовительный курс стартовал 9 ноября 2020 года и длился полгода. В них принимал участие 191 курсант. Обучением курсантов занимались 20 инструкторов из Школы подготовки спецназовцев и рейнджеров. Курс состоял из теоретических и практических занятий по медицинской, топографической, горной, инженерной, тактической и огневой подготовке.

"За эти шесть месяцев курсанты прошли довольно сложный путь, чтобы успешно его окончить. Курс состоял как из медицинских учений, так и по боевым действиям в населенном пункте, инженерной подготовки, военной топографии. Думаю, курс прошел успешно. Сегодня очередной восьмой выпуск", – заявил командующий Силами специальных операций полковник Теймураз Клатеишвили.

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Торжественная церемония закрытия курса рейнджеров прошла в Учебном центре специальных операций имени майора Гелы Чедия в Мухровани (близ Тбилиси).

Командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили поздравил военнослужащих с окончанием курса. В своем выступлении он рассказал о важности подразделения "Рейнджер" и его сложной и ответственной роли. Персонал был благословлен капелланом Сил специальных операций отцом Давидом.

После вручения участникам сертификатов, курсанты продемонстрировали полученные навыки. Согласно смоделированному сценарию, рейнджеры провели рейд, в котором были задействованы боевая машина пехоты "Дидгори", пулеметы М-4 и ПК, с использованием холостых патронов.

Во время торжественной церемонии гости имели возможность увидеть специально подготовленный видеоколлаж о ходе подготовительного курса и осмотреть технику. Курсанты также продемонстрировали искусство рукопашного боя.

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